Son dakika haberleri: ODTÜ Vişnelik Tesisleri'ndeki kafe-restoranda çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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Son dakika haberleri: ODTÜ Vişnelik Tesisleri'ndeki kafe-restoranda çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: ODTÜ Vişnelik Tesisleri'ndeki kafe-restoranda çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haber: ??????? Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri'nde hizmet veren tek katlı kafe-restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

??????? Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri'nde hizmet veren tek katlı kafe-restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çankaya ilçesi 100. Yıl Mahallesi 1540. Sokak'da bulunan ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri'ndeki kafe-restoranın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu.

Son dakika haberleri: ODTÜ Vişnelik Tesisleri'ndeki kafe-restoranda çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberleri: ODTÜ Vişnelik Tesisleri'ndeki kafe-restoranda çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberleri: ODTÜ Vişnelik Tesisleri'ndeki kafe-restoranda çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri: ODTÜ Vişnelik Tesisleri'ndeki kafe-restoranda çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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