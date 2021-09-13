Son dakika haberleri: ODTÜ Vişnelik Tesisleri'ndeki kafe-restoranda çıkan yangın hasara neden oldu

??????? Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri'nde hizmet veren tek katlı kafe-restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çankaya ilçesi 100. Yıl Mahallesi 1540. Sokak'da bulunan ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri'ndeki kafe-restoranın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu.