Son dakika haberleri: ÖDEMİŞ'TE ORMAN YANGINI

Orman yangınlarında sabotaj var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen soruya yanıt

Bir son dakika haberine göre İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlattı. Ödemiş'in Gölcük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeye İzmir Orman Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter ve 5 arazöz, orman işçileriyle sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı