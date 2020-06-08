Son dakika haberleri! Ödemiş'te Napolyon kirazı, üreticinin yüzünü güldürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Ödemiş'te Napolyon kirazı, üreticinin yüzünü güldürdü

Son dakika güncel haberine göre Ödemiş ilçesinde üretilen ve ihraç edilen "Napolyon" cinsi kiraz, rekolte ve fiyatıyla üreticileri sevindirdi.

Son dakika haberleri! Ödemiş'te Napolyon kirazı, üreticinin yüzünü güldürdü
08.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:19

Ödemiş ilçesinde üretilen ve ihraç edilen "Napolyon" cinsi kiraz, rekolte ve fiyatıyla üreticileri sevindirdi.

Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şelçuk Bilgi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallede üretilen çeşitli cins kirazların yurt içi ve yurt dışından ilgi gördüğünü söyledi.

Dayanıklı olmasından dolayı özellikle Napolyon cinsinin ihraç edildiğini ifade eden Bilgi, "10 bin ton civarında üretimimiz var. Bu sene kiraz biraz pahalı, havaların serin olması ve yazın biraz geç gelmesinden kaynaklanıyor. Türkiye'nin birçok yerinde kirazlar daha olgunlaşmadığı için şu an kiraz 20-25 lira arasında. Üretimin yarısı ihracata giderken diğer bölümü de çeşitli illere ve ilçelere gönderiliyor." dedi.

Kiraz üreticisi Arif Bilgi de ürünün ihraç edilmesinden dolayı fiyatının da arttığını dile getirerek bu durumun kendilerini sevindirdiğini anlattı.

Bircan Sezer ise "Napolyon" cinsi kirazın hem verimi hem de fiyatıyla üreticiyi memnun ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor Haber
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı Haber
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Haber
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
İlçeye 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! 'Pılını pırtını toplayan buraya geliyor'
İlçeye 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! "Pılını pırtını toplayan buraya geliyor"
Haftalık burç yorumları 8 - 14 Haziran: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 8 - 14 Haziran: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
Takla atan otomobildeki iki kişi, yara almadan araçtan çıktı
Takla atan otomobildeki iki kişi, yara almadan araçtan çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki çalışmalarından fotoğraflar paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki çalışmalarından fotoğraflar paylaştı
Bakan Koca bir kez daha uyardı: Kullanılmış maske ve eldivenler risklidir, yere değil çöpe atın
Bakan Koca bir kez daha uyardı: Kullanılmış maske ve eldivenler risklidir, yere değil çöpe atın
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen 'Ertuğrul Gazi' büstünü kaldırdı
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı
Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı
Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı
Fenerbahçe, Nihat Özdemir'in sözlerine bir kez daha yanıt verdi: O kupa ilelebet müzemizde kalacak
Fenerbahçe, Nihat Özdemir'in sözlerine bir kez daha yanıt verdi: O kupa ilelebet müzemizde kalacak
Libya ordusu, Sirte'nin güneyindeki iki bölgeyi daha Hafter milislerinden kurtardı
Libya ordusu, Sirte'nin güneyindeki iki bölgeyi daha Hafter milislerinden kurtardı
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Simge Sağın Kenan Doğulu Mariah Carey
Spor Ali Koç Fatih Terim Semih Özsoy Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Haziran
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Ödemiş'te Napolyon kirazı, üreticinin yüzünü güldürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 15:22:33. #1.14#
title