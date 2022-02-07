Son dakika: Çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnönü Mahallesi Şehit Salim İzleyen Caddesi'ndeki beş katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle binada hasar oluştu.