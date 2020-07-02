Son dakika haberleri: Oda Başkanlarından Vali Öner'e ziyaret
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Son dakika haberleri: Oda Başkanlarından Vali Öner'e ziyaret

Son dakika haberleri: Ardahan Ticaret Odası Başkanı Çetin Demirci, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ile Esnaf ve Sanatkarlar odası Başkanı Mustafa Morkoç, Vali Hüseyin Öner'i makamında ziyaret etti.

Son dakika haberleri: Oda Başkanlarından Vali Öner'e ziyaret
02.07.2020 13:53 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:01

Ardahan Ticaret Odası Başkanı Çetin Demirci, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ile Esnaf ve Sanatkarlar odası Başkanı Mustafa Morkoç, Vali Hüseyin Öner'i makamında ziyaret etti.

Ardahan Ticaret Odası Başkanı Çetin Demirci, ziyarette yaptığı konuşmasında, "Valimize ilimizde hizmet veren bütün esnaf kardeşlerim adına hoş geldiniz diyorum. Kendisinin Ardahan için güzel hizmetler sunarak, başarılı işler ortaya çıkaracağına inanıyoruz." diye konuştu. Demirci, konuşmasının sonunda Vali Hüseyin Öner'e kabullerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ardahan Valisi Hüseyin Öner ise, "Son Valiler Kararnamesi ile Ardahan'a atandım ve 17 Haziran'da göreve başladım. Daha önce ülkemizin çeşitli kentlerinde görev yaptım. Bu kentlerde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ile yakın diyaloglar içerisinde oldum. Görev yaptığım illerden ayrıldıktan sonra da oradaki oda başkanlarımızla temaslarımız devam ediyor" dedi.

"Esnafla iyi anlaşacağız"

Ardahan'da da aynı birlikteliği sağlamak istediklerini dile getiren Öner, "Ardahan, Türkiye'nin çok değerli bir ili ve bu önemli ilde esnaf ve sanatkarlar da önemli bir alanı oluşturuyor. Esnaf ve sanatkarlar toplumun büyük bir kesimine hizmet eden ve çok sayıda istihdam sağlayan kişilerdir" diye konuştu.

Vali Öner, oda başkanları ile tek tek görüşüp, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirtti. - ARDAHAN

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Kaynak: İHA

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