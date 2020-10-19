Son dakika haberleri | Ocağı açık unutunca polisten yardım istedi
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Son dakika haberleri | Ocağı açık unutunca polisten yardım istedi

19.10.2020 00:58 | Son Güncelleme: 19.10.2020 01:05
Son dakika haberleri | Ocağı açık unutunca polisten yardım istedi

Bir son dakika haberine göre Sivas'ta polis ekipleri, bir vatandaşın 'Ocağı açık unuttum, evimin doğalgaz vanasını kapatır mısınız' isteğini geri çevirmedi.

Sivas'ta polis ekipleri, bir vatandaşın 'Ocağı açık unuttum, evimin doğalgaz vanasını kapatır mısınız' isteğini geri çevirmedi.

Kent merkezi Akdeğirmen Mahallesi, Bezirci Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan vatandaş, evde bulunan ocağı açık unutarak çıktığını söyleyerek 112 çağrı merkezinden yardım istedi. Çağrı merkezi görevlileri gelen yardım çağrısını polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, evin bulunduğu apartmana gelerek evin dışarısında bulunan doğalgaz vanasını kapattı. Ev sahibi ise yardımına koşan polis ekipleriyle cep telefonuyla iletişime geçerek teşekkür etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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