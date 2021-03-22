Son dakika haberleri... O mavişini, annesi evini düşündü
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Son dakika haberleri... O mavişini, annesi evini düşündü

22.03.2021 18:30 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:49
Son dakika haberleri... O mavişini, annesi evini düşündü

Son dakika haber: Ordu'nun Ünye ilçesinde yangın paniği itfaiye ekiplerini harekete geçirirken, ihbar sırasında evde olan Aleyna Bulat (21), "Maviş" isimli kuşunu eline alarak panikle dışarı çıktı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yangın paniği itfaiye ekiplerini harekete geçirirken, ihbar sırasında evde olan Aleyna Bulat (21), "Maviş" isimli kuşunu eline alarak panikle dışarı çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Medrese Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında evinde oturan Aleyna Bulat, bacadan gelen sesler ve dumanlar üzerine itfaiye ekiplerine ve annesine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bacada kıvılcım halinde olan alevlere kısa sürede müdahale ederken, anne Esengül Bulat panikle evdeki eşyaları dışarı çıkarmak istedi. Bu sırada kızı Aleyna Bulat'ın sadece "Maviş" isimli muhabbet kuşunu dışarı çıkarmaya çalışması dikkat çekerken, itfaiye ekiplerinin evin bacasında oluşan kuruma müdahale etmesinin ardından herkes rahat bir nefes aldı.

Diğer yandan olay yerinde yaşanılan yanlış parklanmalar sonucunda itfaiye ekiplerinin zor anlar yaşadığı görüldü. - ORDU

Son dakika haberleri... O mavişini, annesi evini düşündü
Son dakika haberleri... O mavişini, annesi evini düşündü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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