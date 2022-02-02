Son dakika haberleri: NYPD polis memuru Mora için cenaze töreni
AA - Güncel
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Son dakika haberi... Genel görüntüler New York'ta aile içi şiddet ihbarına müdahale sırasında silahlı saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Wilbert Mora için St. Patricks Katedralinde düzenelenen cenaze töreni başladı.
Genel görüntüler New York'ta aile içi şiddet ihbarına müdahale sırasında silahlı saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Wilbert Mora için St. Patricks Katedralinde düzenelenen cenaze töreni başladı.