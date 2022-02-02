Son dakika haberleri: NYPD polis memuru Mora için cenaze töreni - Haberler
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Son dakika haberleri: NYPD polis memuru Mora için cenaze töreni

AA - Güncel
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Son dakika haberi... Genel görüntüler New York'ta aile içi şiddet ihbarına müdahale sırasında silahlı saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Wilbert Mora için St. Patricks Katedralinde düzenelenen cenaze töreni başladı.

Genel görüntüler New York'ta aile içi şiddet ihbarına müdahale sırasında silahlı saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Wilbert Mora için St. Patricks Katedralinde düzenelenen cenaze töreni başladı.

Son dakika haberleri: NYPD polis memuru Mora için cenaze töreni

Son dakika haberleri: NYPD polis memuru Mora için cenaze töreni

Son dakika haberleri: NYPD polis memuru Mora için cenaze töreni

AA - Güncel

Polis Memuru, New York, Cenaze, Güncel, Haber

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