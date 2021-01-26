Son dakika haberleri: Nusaybin'de, 16 kırsal mahalle ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı bu gece sona eriyor
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Son dakika haberleri: Nusaybin'de, 16 kırsal mahalle ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı bu gece sona eriyor

26.01.2021 20:52 | Son Güncelleme: 26.01.2021 20:56
Son dakika haberleri: Nusaybin'de, 16 kırsal mahalle ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı bu gece sona eriyor

Son dakika gündem haberi: MARDİN'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle 16 kırsal mahalle ile mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bu gece 23.45'te sona erecek.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle 16 kırsal mahalle ile mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bu gece 23.45'te sona erecek. 

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesine bağlı 16 kırsal mahalle ve mezralarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının, bu gece 23.45'te sona ereceği duyuruldu. Açıklamada, ilçeye bağlı kırsal Bahmin, Yakınca, Kaleli, Güneli, Yol, Günyurdu, Mağaracık, Tekağaç, Arpalı, Sapanlı, Şekrin, Güzelsu, Dibek, Üçyol, Dağiçi, Eskihisar mahalleri ve mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağının, operasyonların sona ermesi nedeniyle bu gece 23.45'te sona ereceği belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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