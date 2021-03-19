Son dakika haberleri: Nurdağı Kaymakamı Akça'dan şehit ailelerine ziyaret
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Son dakika haberleri: Nurdağı Kaymakamı Akça'dan şehit ailelerine ziyaret

19.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:35
Son dakika haberleri: Nurdağı Kaymakamı Akça'dan şehit ailelerine ziyaret

Son dakika haberler: Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, şehit ailelerini ziyaret etti.

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Akça, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Hanifi Başıbüyük, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Beyazköse ve Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Malgır ile 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında ilçedeki şehit yakınlarına ziyarette bulundu.

Akça, şehit ailelerine "Sizler bizlere şehitlerimizin emanetisiniz. Vatan size minnettardır." dedi.

Şehit aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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