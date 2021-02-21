Son dakika haberleri... Nurdağı Kaymakamı Akça'dan kısıtlama denetimi
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Son dakika haberleri... Nurdağı Kaymakamı Akça'dan kısıtlama denetimi

21.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 21.02.2021 18:52
Son dakika haberleri... Nurdağı Kaymakamı Akça'dan kısıtlama denetimi

Son dakika gündem haberi... Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını denetledi.

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını denetledi.

Akça, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge gereği koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları denetimine katıldı.

Sağlık için uyarmaya, denetlemeye ve bilgilendirmeye devam ettiklerini ifade eden Akça, evde kalmanın önemine dikkati çekerek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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