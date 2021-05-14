Son dakika haberleri | Nurdağı Kaymakam Akça'dan şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
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Son dakika haberleri | Nurdağı Kaymakam Akça'dan şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

Son dakika haberleri | Nurdağı Kaymakam Akça'dan şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, ilçedeki şehit aileleri ile gazilerle bayramlaştı.

Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, ilçedeki şehit aileleri ile gazilerle bayramlaştı.

Kaymakam Akça, ziyaret ettiği şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet ederek bayramlarını tebrik etti.

Akça, vatanı uğruna şehadet şerbeti içen aziz şehitlerin aileleri ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladıklarını ifade etti.

Şehit aileleri ve gaziler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, Akça'ya, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Malgır ve ilçe Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Beyazköse de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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