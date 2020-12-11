"Nurçinler" çetesi lideri yakalandı ; Çatışma anları kamerada
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"Nurçinler" çetesi lideri yakalandı ; Çatışma anları kamerada

11.12.2020 09:56 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:19

İSTANBUL'da "Nurçinler" adıyla bilinen organize suç örgütünün lideri Ahmet Nurçin polis operasyonuyla yakalandı.

- İSTANBUL'da "Nurçinler" adıyla bilinen organize suç örgütünün lideri Ahmet Nurçin polis operasyonuyla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  19 Haziran'da "Nurçinler" olarak bilinen organize suç örgütüne operasyon düzenlemişti. Düzenlenen operasyonda çetenin 16 üyesi gözaltına alınmıştı. Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy ve Sarıyer ilçeleri başta olmak üzere İstanbul genelinde çok sayıda farklı suç eylemlerine karışan çetenin liderinin yeri de polis ekiplerince tespit edildi. Ümraniye'de bir sitede bulunduğu tespit edilen suç örgütü lideri Ahmet Nurçin'in yakalanması için polis ekipleri özel harekat polislerinin de desteği ile operasyon başlattı. Geçtiğimiz çarşamba günü siteye operasyon düzenleyen polis ekipleri  15 farklı konudan suç kaydı olan ve 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan  "Nurçinler" çetesinin lideri Ahmet Nurçin'i gözaltına aldı. 

Şebeke liderinin evinde yapılan aramalarda  ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, 2,5 gram esrar ele geçirildi.  

Gözaltına alınan Ahmet Nurçin sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada ki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece  "Silahlı Suç Örgütü Kurmak-Yönetmek-Üye Olmak-Yardım Etmek", "Nitelikli Yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Kasten Yaralama", "Tefecilik", "Vergi Usul Kanununa Muhalefet", "Kamu Görevlisinin Suç Bildirmemesi", "Görevi kötüye Kullanma", "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti", gibi çok sayıda suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.     


- İstanbul
'Nurçinler' çetesi lideri yakalandı ; Çatışma anları kamerada
'Nurçinler' çetesi lideri yakalandı ; Çatışma anları kamerada
'Nurçinler' çetesi lideri yakalandı ; Çatışma anları kamerada
'Nurçinler' çetesi lideri yakalandı ; Çatışma anları kamerada
'Nurçinler' çetesi lideri yakalandı ; Çatışma anları kamerada
'Nurçinler' çetesi lideri yakalandı ; Çatışma anları kamerada
'Nurçinler' çetesi lideri yakalandı ; Çatışma anları kamerada
'Nurçinler' çetesi lideri yakalandı ; Çatışma anları kamerada
'Nurçinler' çetesi lideri yakalandı ; Çatışma anları kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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