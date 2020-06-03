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Son dakika haberleri: Normalleşmeye birlikte ikinci el otomobil piyasası canlandı

Son dakika haberleri... Koronavirüs salgını dolayısıyla son üç aydır durgunlaşan ikinci el otomobil piyasası, Haziran ayı itibariyle yeniden canlandı.

Son dakika haberleri: Normalleşmeye birlikte ikinci el otomobil piyasası canlandı
03.06.2020 14:16 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:19

Koronavirüs salgını dolayısıyla son üç aydır durgunlaşan ikinci el otomobil piyasası, Haziran ayı itibariyle yeniden canlandı. Piyasada sıfır araç bulunamadığından dolayı ikinci el araç fiyatlarının arttığı belirtildi.

Gaziantep'te hizmet veren Süper Test Oto Ekspertiz firmasının işletmecisi Delta Polat, "Sıfır otomobillerin fiyatlarının yüksek oluşu ikinci el otomobil piyasasını canlandırdı. Normalleşme süreciyle birlikte son günlerde alım-satımda gözle görülür artış yaşanıyor" dedi.

Koronavirüs salgını sebebiyle otomotiv sektörünün zorlu dönemlerden geçtiğini belirten Süper Test Oto Ekspertiz İşletmecisi Delta Polat, koronavirüs salgını nedeniyle durgunlaşan ikinci el otomobil piyasasında normalleşme süreciyle birlikte hareketlenmelerin görülmeye başlandığını söyledi. Polat, "geçtiğimiz üç ay boyunca işletmemizi açık tuttuk fakat sokağa çıkma yasaklarından dolayı araç alım satımlarında düşüş oldu. 1 Haziran itibariyle araç alım satımları hızlı bir artış gösterdi. İşletmemize her gün onlarca aracın ekspertiz raporunu düzenliyoruz. Ciddi bir yoğunluk var" diye konuştu.

Salgın sebebi ile otomobil üretimlerinin durmasının sıfır otomobil fiyatlarını yükselttiğini kaydeden Polat, sıfır otomobillerdeki fiyat artışının ikinci el otomobil piyasasını canlandırdığını ifade etti. İkinci el online pazarda en çok talep gören otomotiv markalarına da değinen Polat, "İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın şubat ayında Volkswagen olurken, ardından Renault ve Ford sıralandı" şeklinde konuştu.

Mayıs'ta yüzde 8.36 arttı

İkinci el otomobil satışları Mayıs ayında yüzde 8.36 artış gösterdi. Mart ayında 624 bin 268 adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satılırken, bu sayı Nisan ayında satış rakamı 290 bin 268 adet olarak gerçekleşti. Nisan ayındaki satış adedi geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ikinci el araba ve hafif ticari araç pazarında yüzde 50'ye yakın bir daralma yaşandı. Buna rağmen fiyatlar olarak artmaya devam ediyor.

İkinci el otomobil alacaklar dikkat

İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken hususları sıralayan Süper Test Oto Ekspertiz İşletmecisi Delta Polat, "Ekspertiz yaptırdığınız aracı satın alana kadar yanından ayrılmayın. Noterle anlaşmalı ekspertiz merkezleriyle çalışmaya dikkat edilmeli. Çünkü aynı renk, aynı plakalı biri kazalı biri orijinal olan aracı bazı dolandırıcılar tarafından notere gidene kadar değiştirilebiliyor. Dolayısıyla buna karşı dikkatli olunmalı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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