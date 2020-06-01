Son dakika haberleri... Normalleşme süreci ile tarihi ipek yolunda araç yoğunluğu
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Son dakika haberleri... Normalleşme süreci ile tarihi ipek yolunda araç yoğunluğu

Son dakika haberlerine göre Normalleşme süreci ile tarihi ipek yolunda araç yoğunluğu Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamalarının normalleşme sürecinde kaldırılması ile birlikte tarihi ipekyolunda araç yoğunluğu yaşandı.

01.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:23

Normalleşme süreci ile tarihi ipek yolunda araç yoğunluğu

GAZİANTEP - Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamalarının normalleşme sürecinde kaldırılması ile birlikte tarihi ipekyolunda araç yoğunluğu yaşandı.

Tüm ülke genelinde korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında geçici olarak restoran, kafe, park, yüzme havuzu ve spor salonu gibi mekanların yeniden hizmete açılması ile birlikte Gaziantep'tki tarihi ipek yolunda yoğunluk başladı. Korona virüs günleri öncesine dönen yolda her iki yönde yoğun bir şekilde trafik seyri olurken zaman zaman ise kısa süreli araç sıkıntıkuyrukları da oluştu.

Günler sonra yeniden araçları ile trafiğe çıkmanın mutluluğunu yaşayan sürücüler, sıkışık trafikte ilerlemenin de sıkıntısını yaşadı.

Son dakika haberleri... Normalleşme süreci ile tarihi ipek yolunda araç yoğunluğu

Kaynak: İHA

Manşet

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