Son dakika haberleri! Normalleşme alışveriş ve yaşam alışkanlıklarını nasıl etkiledi?
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Son dakika haberleri! Normalleşme alışveriş ve yaşam alışkanlıklarını nasıl etkiledi?

Son dakika haberleri... Türkiye'nin farklı illerinden 1300'ü aşkın vatandaşın katılımıyla gerçekleşen normalleşme süreci ile ilgili yapılan anket sonuçları açıklandı.

Son dakika haberleri! Normalleşme alışveriş ve yaşam alışkanlıklarını nasıl etkiledi?
10.07.2020 12:05 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:05

Türkiye'nin farklı illerinden 1300'ü aşkın vatandaşın katılımıyla gerçekleşen normalleşme süreci ile ilgili yapılan anket sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre, her 4 kişiden 3'ünün 'maskesiz asla' dediği, her 2 kişiden birinin evde kalmaya, ellerini sık sık yıkamaya ve sosyal mesafeye dikkat etmeye devam ettiği ve Anadolu şehirleri çalışmak için iş yerlerine dönerken, İstanbul'un evden çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Koronavirüs salgınının, kullanıcılarının alışveriş ve yaşam alışkanlıkları üzerindeki etkisini araştıran Hopi, "normalleşme" süreci ile ilgili anketin sonuçlarını açıkladı. 1300'ü aşkın Hopi kullanıcısının yanıtlarıyla ortaya çıkan anket; maske kullanımı, hijyen kuralları ve sosyal mesafe konularında davranış biçimini ve normalleşme sürecinin etkileri ile ilgili bulgular sundu.

HER 5 KİŞİDEN BİRİNİN İLK NORMALLEŞME ADIMI KUAFÖR OLDU

Ankete katılan her 2 kişiden biri sosyal izolasyona devam ettiğini paylaşırken, her 4 kişiden biri yeni normalle birlikte özlediği arkadaşlarıyla görüştüğünü belirtti. Ankete katılan her 5 kişiden biri için normalleşmenin ilk adımı kuaföre gitmek oldu.

NORMALLEŞTİM DİYENLERİN ORANI YÜZDE 6

Ankete göre AVM'ye gittiğini belirtenlerinin oranının yüzde 15, sevdiği bir restorana gidenlerin oranı ise yüzde 8 oldu. Salgın öncesi hayatına döndüğünü söyleyenlerin oranı yüzde 6'da kalırken tatile gidenlerin oranı yüzde 5 seviyesinde kaldı.

YENİ NORMALDE EN ÇOK UYULAN KURAL MASKE OLDU

"Yeni normal dönemde hangi önlemleri almaya devam ettin?" sorusuna her 4 kişiden 3'ü maske takmadan hiçbir yere gitmiyorum diye yanıt verirken; her 2 kişiden biri evde kalmaya devam ettiğini, ellerini sık sık yıkadığını ve sosyal mesafeyi her zaman koruduğunu söyledi. Her 10 kişiden 3'ü ise marketten aldığı ürünleri yıkamaya devam ettiğini belirtti.

10 KİŞİDEN 8'İNE GÖRE HIZLI NORMALLEŞTİK

Ankete katılan her 10 kişiden 8'i yeni normal dönemde tüm önlemleri almaya devam ettiğini paylaşırken, yüzde 13'ü "Toplu taşımalara binmeye başladım", yüzde 7'si "Sosyal mesafeye çok da dikkat etmiyorum" dedi.

Ankete katılanların yüzde 92'si vaka sayılarında önümüzdeki dönemde artışın görülebileceğini düşünürken "çok hızlı normalleştik" diyenlerin oranı yüzde 80 oldu. Anket sonuçlarına göre ikinci dalga endişesi de yüksek seyretti, ikinci dalganın gelmesinden korkuyorum diyenlerin oranı yüzde 77 oldu.

TATİLE GİTMEKTEN KORKUYORUZ

Yaz sıcaklarının kendini hissettirmesi ile tatil tartışması da büyüyor. Ankete katılanların yüzde 58'inin tatile gitmeyi düşünmediğini belirttiği ankete göre tatilini yazlığında geçirmeyi planlayanlar yüzde 17, tatil için ev kiralamayı düşünenler yüzde 10, önlem alan otellere gitmeyi düşünenler yüzde 9 oldu. Bu yılın yükselen bir diğer tatil trendi tekne tatilini değerlendirmek isteyenlerin oranı ise yüzde 4 oldu. Tatilden endişe duymuyorum diyenlerin oranı yüzde 3 ile sınırlı kaldı. Ankete katılanların yüzde 71'i cafe ve restoran gibi mekanlara hala gitmediğini belirtirken yüzde 21'i evin yakınındaki mekanlara gidilebileceğini, yüzde 9'u ise çoktan gitmeye başladığını paylaştı.

İZMİRLİLER HERKESTEN ÖNCE BERBERE, KUAFÖRE KOŞTU

Hopi'nin anketine göre en hızlı normalleşen il Adana olurken, normalleşmeyle birlikte berber ve kuaföre en çok giden il İzmir oldu. Ankete göre Anadolu şehirleri çalışmak için iş yerlerine dönerken, İstanbul evden çalışmaya devam ediyor.


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Kaynak: DHA

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