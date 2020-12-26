Son dakika haberleri | Nöbetteki polislere sıcak ikram
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Son dakika haberleri | Nöbetteki polislere sıcak ikram

26.12.2020 09:00 | Son Güncelleme: 26.12.2020 09:04
Son dakika haberleri | Nöbetteki polislere sıcak ikram

Son dakika haberleri... Altındağ Belediyesi, soğuk başkent günlerinde kentin çeşitli noktalarında nöbet tutan polislere çorba ikramında bulunmaya başladı.

Altındağ Belediyesi, soğuk başkent günlerinde kentin çeşitli noktalarında nöbet tutan polislere çorba ikramında bulunmaya başladı. Polisler için her akşam ve her sabah nöbet noktalarına çorba götürülüyor.

Altındağ'da sıcacık ikram Altındağ Belediyesi, vatandaşların huzuru ve güveni için çeşitli noktalarda nöbeti tutan polis ekiplerine sıcak çorba ikram ediyor. Uygulama noktaları ve ilçe merkezinde denetim yapan polisleri tek tek gezen Altındağ Belediyesi ekipleri, ikramda bulunuyor. Altındağ Belediyesinin kendilerini düşünmesinden ve yaptığı sıcak jestten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden polis ekipleri, Altındağ Belediyesi ve Başkan Asım Balcı'ya teşekkürlerini iletti.

Her akşam ve her sabah

Korona virüsü yenmek ve halk sağlığını korumak için polis ekiplerinin canla başla mücadele ettiğini söyleyen Başkan Asım Balcı, "İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından alınan tedbir kararlarının hayata geçirilip geçirilmediği konusunda, denetimler çok önemli Polis ekiplerimiz de pandemi sürecinin en başından beri 24 saat görev başında Halk sağlığını korumak için bu soğuk havada, gecenin ayazında nöbet tutuyorlar. Biz de biraz olsun onlara yardımcı olabilmek için çorba ikramı yaptık. İçleri ısınsın istedik. Kısıtlama süresince nöbette olan tüm ekiplerimize çorba ulaştırmaya da devam edeceğiz" dedi. Başkan Balcı ayrıca, "Emniyet güçlerimiz gerçekten zor şartlarda görev yapıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun, Allah güç kuvvet versin inşallah" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Son dakika haberleri | Nöbetteki polislere sıcak ikram
Son dakika haberleri | Nöbetteki polislere sıcak ikram
Son dakika haberleri | Nöbetteki polislere sıcak ikram
Son dakika haberleri | Nöbetteki polislere sıcak ikram

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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