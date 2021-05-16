Son dakika haberleri: Nobel ödüllü Yemenli aktivist Kerman: "İsrail Filistinlilere karşı sayısız terör suçu işledi"
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Son dakika haberleri: Nobel ödüllü Yemenli aktivist Kerman: "İsrail Filistinlilere karşı sayısız terör suçu işledi"

Son dakika haberleri: Nobel ödüllü Yemenli aktivist Kerman: 'İsrail Filistinlilere karşı sayısız terör suçu işledi'
Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman, İsrail'in Filistinlilere karşı sayısız terör suçu işlediğini söyledi.

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman, İsrail'in Filistinlilere karşı sayısız terör suçu işlediğini söyledi.

Kerman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin halkının İsrail işgaline karşı verdiği mücadelenin yanında olduğunu vurguladı.

"İsrail toprağı işgal etti, halka saldırdı ve Filistinlilere karşı sayısız terör suçu işledi." ifadelerini kullanan Kerman, her işgalin yok olmaya mahkum olduğunu ve zaferin halkın olacağını aktardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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