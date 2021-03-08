Son dakika haberleri... Nobel ödüllü kadınların anlatıldığı kitap, kız çocuklarına burs olacak
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Son dakika haberleri... Nobel ödüllü kadınların anlatıldığı kitap, kız çocuklarına burs olacak

08.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:34
Son dakika haberleri... Nobel ödüllü kadınların anlatıldığı kitap, kız çocuklarına burs olacak

Son dakika gelişmesine göre Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) tarafından Nobel ödülü alan kadınların öz geçmişleri bir araya getirilerek oluşturulan kitabın geliri, kız öğrencilerine eğitim bursu olacak.

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) tarafından Nobel ödülü alan kadınların öz geçmişleri bir araya getirilerek oluşturulan kitabın geliri, kız öğrencilerine eğitim bursu olacak.

Dernek başkanı Prof. Dr. Şükran Köse, AA muhabirine kitabın hazırlıklarına 3 yıl önce başladıklarını anlattı.

Kitapta 56 bilim kadınının hayat hikayeleri, çalışma konuları, motivasyonları ve karşılaştıkları zorlukların anlatıldığını kaydeden Köse, böylece Nobel Ödülünün ulaşılamaz bir hedef olmadığını herkese aktarmak istediklerini söyledi.

Köse, kitabın editörlüğünü Dr. Eren Akçiçek ile birlikte yaptıklarını ifade ederek, kitap satışından elde edilecek gelirin BUHASDER aracılığı ile kız çocuklarının eğitimine harcanacağını belirtti.

Dr. Eren Akçiçek de örnek bir projede bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, kadınların neleri başarabileceklerini göstermek istediklerini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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