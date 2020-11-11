Son dakika haberleri! Nizip'te polis kadınlara KADES'i tanıttı
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Son dakika haberleri! Nizip'te polis kadınlara KADES'i tanıttı

11.11.2020 09:07 | Son Güncelleme: 11.11.2020 09:10
Son dakika haberleri! Nizip'te polis kadınlara KADES'i tanıttı

Son dakika haberler: Nizip ilçesinde polis ekipleri, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı.

Nizip ilçesinde polis ekipleri, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı.

Kadına karşı şiddetin önlenmesi için Okan Parkı'nda stant kuran Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, broşür dağıtarak KADES hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Kadınlara uygulamayı indirmelerini tavsiye eden polis, uygulamayla şiddet ihbarına anında müdahale edilebileceğini söyledi.

Daha sonra ilçe merkezinin yoğun olan bölgelerinde de broşür dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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