Son dakika haberi | İSTANBUL-NİŞANTAŞI'NDA RESTORANA KORONAVİRÜS BASKINI; 100 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI
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Son dakika haberi | İSTANBUL-NİŞANTAŞI'NDA RESTORANA KORONAVİRÜS BASKINI; 100 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

07.03.2021 01:33 | Son Güncelleme: 07.03.2021 01:51

Edinilen son dakika gelişmesine göre Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Buğra AKAY / İstanbul DHANişantaşı'nda koronavirüs kısıtlamaları kapsamında kapalı olması gereken bir restorana polis baskın yaptı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Buğra AKAY/ İstanbul DHA

Nişantaşı'nda koronavirüs kısıtlamaları kapsamında kapalı olması gereken bir restorana polis baskın yaptı. Baskında aralarında ünlü sanatçı Yaşar İpek'in de bulunduğu yaklaşık 100 kişiye idari para cezası uygulandı.

Nişantaşı Mahallesi, Vali Konağı Caddesi üzerinde bulunan ünlü bir restoranın sokağa çıkma kısıtlamasında açık olduğu ve içeride çok sayıda müşteri olduğu yönünde ihbar alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri harekete geçti.

ÜNLÜ SANATÇI YAŞAR İPEK DE CEZA YİYENLER ARASINDAYDI

Saat 23.00 sıralarında yapılan baskında, aralarında ünlü sanatçı Yaşar İpek'in de yer aldığı yaklaşık 100 kişiye idari para cezası uygulandı. İşlemlerin ardından restorandan ayrılan İpek, '3 aydır ilk kez dışarıya çıktım" dedi. Restoranda bulunan 100 kişiye İstanbul Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 315 bin Lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca restoran işletmecisine de para cezası kesildiği öğrenildi.

CEZAİ İŞLEMİ TAMAMLANAN MEKANDAN AYRILDI

Yapılan işlemlerin ardından içeride bulunan müşteriler tek tek dışarı çıktı. Basın mensuplarının görüntü almaması için müşterilerin yüzlerini kapattıkları görüldü.

Son dakika haberi | İSTANBUL-NİŞANTAŞI'NDA RESTORANA KORONAVİRÜS BASKINI; 100 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI
Son dakika haberi | İSTANBUL-NİŞANTAŞI'NDA RESTORANA KORONAVİRÜS BASKINI; 100 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI
Son dakika haberi | İSTANBUL-NİŞANTAŞI'NDA RESTORANA KORONAVİRÜS BASKINI; 100 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI
Son dakika haberi | İSTANBUL-NİŞANTAŞI'NDA RESTORANA KORONAVİRÜS BASKINI; 100 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI
Son dakika haberi | İSTANBUL-NİŞANTAŞI'NDA RESTORANA KORONAVİRÜS BASKINI; 100 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI
Son dakika haberi | İSTANBUL-NİŞANTAŞI'NDA RESTORANA KORONAVİRÜS BASKINI; 100 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI
Son dakika haberi | İSTANBUL-NİŞANTAŞI'NDA RESTORANA KORONAVİRÜS BASKINI; 100 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI
Son dakika haberi | İSTANBUL-NİŞANTAŞI'NDA RESTORANA KORONAVİRÜS BASKINI; 100 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI
Son dakika haberi | İSTANBUL-NİŞANTAŞI'NDA RESTORANA KORONAVİRÜS BASKINI; 100 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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