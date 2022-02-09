Son dakika haberleri | Nişanlı çift, komşu kadını ziynet eşyası için uyutup, boğarak öldürdü

MERSİN'de Fikriye Eke (62), oturduğu binanın asansöründe ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan komşusu T.O. adlı kadın ile nişanlısı R.E., Eke'yi ziynet eşyaları için içeceğine uyku ilacı katıp, boğarak öldürdüklerini itiraf etti.

Olay, 7 Şubat günü Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Fikriye Eke, oturduğu binada asansörde komşuları tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri, Eke'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan Fikriye Eke'nin ölümünü şüpheli bularak soruşturma başlattı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.