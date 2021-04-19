Son dakika haberleri: Niksar'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
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Son dakika haberleri: Niksar'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Son dakika haberleri: Niksar'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Tokat'ın Niksar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Özcan, "İlimiz çok yüksek riskli iller arasında. Vatandaşlarımız lütfen maske taksın, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uysunlar. İlçemizde vaka sayılarının en aza inmesi için ekiplerimizle düzenli olarak dezenfeksiyon faaliyetlerini sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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