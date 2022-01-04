Son dakika haberleri... Nikâhtan bir gün önce son model otomobil kazandılar

Espark Alışveriş Merkezi'nde yapılan otomobil çekilişinin bu yılki talihlisi yeni evlenen Deniz Şentürk oldu. Nikahından 1 gün önce araba kazandığını öğrenen Şentürk, "Evliliğimizin şansına olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de Espark Alışveriş Merkezi'nin bu yılki 'Otomobil Çekilişi' sonuçlandı. 12 Temmuz-11 Kasım 2021 tarihleri arasında 250 TL ve üzeri alışverişle hak kazanan 295 bin 183 kupon çekilişe katıldı. 20 Kasım'da yapılan çekiliş sonucunda 24 çekiliş hakkı bulunan Deniz Şentürk otomobili kazandı. Nikahından 1 gün önce yapılan çekilişte son model otomobil kazandığını öğrenen Şentürk, ilk başta bu habere inanamadı. 'Nikahta keramet vardır' dedirten olay sonucunda yeni evli çift, kazandıkları otomobil ile evlerine döndü.

"Evliliğimizin şansına olduğunu düşünüyorum"

Nikahından 1 gün önce yapılan çekilişte otomobil kazandığına ilk başta inanamadığını belirten Deniz Şentürk, normalde çekilişe katılmayacağını, fakat eşinin ısrar ettiğini söyledi. Son gün katıldığı çekilişten kazandıkları otomobilin evliliklerinin şansına olduğuna inanan Şentürk, "Çekilişten sonraki gün nikahımız vardı. Bize de düğün hediyesi oldu zaten ev için alışveriş yapmıştık. Kurutma makinesi almıştık, onun kuponuyla kazandık arabayı. Arabayı görünce inanıyor insan, ilk önce inanamamıştım. Bir yanlışlık vardır, belki ben değilimdir diye düşündüm. Evrakları hazırlayana kadar anlayamamıştım. Ben normalde katılmayacaktım. Çekilişin son günü eşim, 'git katıl artık' dedi. Yani o olmasa belki katılmayacaktım bile. O yüzden evliliğimizin şansına olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Nikahta keramet vardır derler, bunun da tam bir örneğini yaşamış olduk"

Çekilişe katılan yaklaşık 300 bin kupon arasından kazanan talihliye otomobilin teslimatını yapan Espark Alışveriş Merkezi Müdürü Berkay Damgacı, "Nikahta keramet vardır" dedi. Eskişehir halkına yeni sürprizlerin müjdesini veren Damgacı şu ifadeleri kullandı:

"Yine bir çekilişimizin sonuna geldik. Yaklaşık 300 bin kuponla katılımın olduğu bir çekiliş oldu. Bugün de hediyemizi talihlisine teslim ediyoruz. Nikahta keramet vardır derler, bunun da tam bir örneğini yaşamış olduk bu dönemde. Deniz hanım da sevgili eşiyle yeni evlendiği dönemde bizden böyle bir hediye kazanmış oldular. Espark'tan, onlara güzel bir düğün hediyesi olmuş oldu. Hakikaten nikahta keramet olduğunu yaşayarak görmüş olduk. Bu vesile ile de yeni yılda herkese başta sağlık, sonrasında daha çok hayal kurabildiğimiz güzel bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Biz sürprizlerle Eskişehir halkının karşısında olmaya devam edeceğiz. Çiftimizi tebrik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız, iyi günlerde kullansınlar." - ESKİŞEHİR