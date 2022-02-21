Son dakika haberleri! Nijerya ordusu hava saldırısında "yanlışlıkla" 12 sivili öldürdü - Haberler
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Son dakika haberleri! Nijerya ordusu hava saldırısında "yanlışlıkla" 12 sivili öldürdü

AA, Gökhan Kavak - Güncel
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Son dakika haberleri! Nijerya ordusu hava saldırısında

Gelen son dakika haberine göre Nijerya ordusunun, kuzey komşusu Nijer sınırındaki silahlı gruplara yönelik hava saldırısında yanlışlıkla 12 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Nijerya ordusunun, kuzey komşusu Nijer sınırındaki silahlı gruplara yönelik hava saldırısında yanlışlıkla 12 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından yapılan açıklamada, Nijer'in Madarounfa bölgesindeki bir köye hava saldırısı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Nijerya ordusunun düzenlediği ve silahlı çetelerin hedef alındığı hava saldırısında yanlışlıkla 12 sivilin öldürüldüğü, 16 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerden 4'ünün çocuk olduğu vurgulandı.

Nijerya ordusu, Nijer sınırında bulunan Katsina, Sokoto ve Zamfara eyaletlerinde saldırılar düzenleyen silahlı grupları hedef alıyor.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Hava Saldırısı, Nijerya, Nijer, Güncel, Haberler

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