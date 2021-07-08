Son dakika haberleri | Nijerya'nın Plateau eyaletinde kolera salgınında 14 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Nijerya'nın Plateau eyaletinde kolera salgınında 14 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Nijerya'nın Plateau eyaletinde kolera salgınında 14 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Plateau eyaletinde kolera salgını nedeniyle 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Plateau eyaletinde kolera salgını nedeniyle 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Plateau eyaletinin Sağlık Komiseri Dr. Nimkong Lar, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde 910 kişiye kolera teşhisi konulduğunu, 14 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Böylece ocaktan bu yana ülkede genelinde kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 310'a yükseldi.

Hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını aktaran Lar, bölge sakinlerine salgına karşı tedbir almaları çağrısında bulundu.

Nijerya'da ocaktan bu yana 12 binden fazla kişiye kolera teşhisi konuldu.

Ülkede temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Nijerya'da sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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