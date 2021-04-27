Son dakika haberleri | Nijerya'daki silahlı saldırıda 9 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Nijerya'daki silahlı saldırıda 9 kişi öldü

Son dakika haberleri | Nijerya'daki silahlı saldırıda 9 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Anambra eyaletine silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Anambra eyaletine silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Anambra Polis Sözcüsü Tochukwu Ikenga, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin eyaletin Ukpomachi köyünde saldırı düzenlediğini belirtti.

Ikenga, saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Olay yerinde güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Ikenga, bölgedeki olayların kontrol altında alındığını söyledi.

Ayrıca, bölgede yaşanan şiddet olaylar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde, saldırıda 19 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Bölge zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Tiyatrocu kadına çirkin tuzak! İş görüşmesine gittiği sözde emlakçının tecavüzüne uğradı
Tiyatrocu kadına çirkin tuzak! İş görüşmesine gittiği sözde emlakçının tecavüzüne uğradı
Arkadaşının kocası tarafından önce darbedildi, ardından odaya kilitlenip yakılmaya çalışıldı
Arkadaşının kocası tarafından önce darbedildi, ardından odaya kilitlenip yakılmaya çalışıldı
Nargileli okey partisi baskınında, utanmadan polise 'Bize yardımcı olun' dediler
Nargileli okey partisi baskınında, utanmadan polise "Bize yardımcı olun" dediler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Vedat Bilgin Adnan Menderes Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Yıldız Tilbe Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Rıza Kayaalp Mete Kalkavan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Faruk Fatih Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Nijerya'daki silahlı saldırıda 9 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 07:37:39. #1.15#

title