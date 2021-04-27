Son dakika haberleri | Nijerya'daki silahlı saldırıda 9 kişi öldü

Son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Anambra eyaletine silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Anambra eyaletine silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Anambra Polis Sözcüsü Tochukwu Ikenga, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin eyaletin Ukpomachi köyünde saldırı düzenlediğini belirtti.

Ikenga, saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Olay yerinde güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Ikenga, bölgedeki olayların kontrol altında alındığını söyledi.

Ayrıca, bölgede yaşanan şiddet olaylar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde, saldırıda 19 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Bölge zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu