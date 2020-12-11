Son dakika haberleri | Nijerya'da yolcu otobüsüne baskın: 16 ölü
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Son dakika haberleri | Nijerya'da yolcu otobüsüne baskın: 16 ölü

11.12.2020 00:41 | Son Güncelleme: 11.12.2020 00:44
Son dakika haberleri | Nijerya'da yolcu otobüsüne baskın: 16 ölü

Son dakika haberlerine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde yolcu otobüsüne düzenlenen baskında 16 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde yolcu otobüsüne düzenlenen baskında 16 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, başkent Abuja-Kano kara yolundaki Dambatta bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yolcu otobüsüne baskın düzenledi.

Baskında 16 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Kano Valisi Abdullah Umar Ganduje, olayı kınayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını belirtti.

Bölge, hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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