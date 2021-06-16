Son dakika haberleri! Nijerya'da yıllık enflasyon yeniden yükseldi
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Son dakika haberleri! Nijerya'da yıllık enflasyon yeniden yükseldi

Son dakika haberleri! Nijerya'da yıllık enflasyon yeniden yükseldi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 17,93'e çıktı.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 17,93'e çıktı.

Nijerya İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, enflasyonun yeniden yüksekmesinde özellikle ekmek, tahıl, patates, yağ, et, balık, elektrik ve akaryakıt fiyatları etkili oldu.

Bir yılı aşkındır sınırların kapalı olduğu Nijerya'da hükümet, gıda ürünlerinin pahalılığından dolayı bir süre önce kara sınırlarını açtığını duyurmuştu.

Nijerya'da geçen yıl akaryakıt fiyatlarına 5 kez zam yapılırken, 1 Eylül 2020'den itibaren 12 saatten fazla elektrik alan hanelerdeki elektrik fiyatı da yüzde 80 artırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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