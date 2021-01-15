Son dakika haberleri! Nijerya'da trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 14 kişinin öldüğü bildirildi.

Federal Yol Güvenliği Birliği Kogi Eyaleti Komiseri Solomon Aghure, basına yaptığı açıklamada, 2 kamyon ve bir yolcu otobüsünün karıştığı kazanın Ayingba-Ajaokuta yolunda meydana geldiğini söyledi.

Aghure, "Kazada 5'i çocuk ve 8'i kadın olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı." dedi.

Bölgeye çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak