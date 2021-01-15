Son dakika haberleri! Nijerya'da trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haberleri! Nijerya'da trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti

15.01.2021 22:25 | Son Güncelleme: 15.01.2021 22:28
Son dakika haberleri! Nijerya'da trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 14 kişinin öldüğü bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 14 kişinin öldüğü bildirildi.

Federal Yol Güvenliği Birliği Kogi Eyaleti Komiseri Solomon Aghure, basına yaptığı açıklamada, 2 kamyon ve bir yolcu otobüsünün karıştığı kazanın Ayingba-Ajaokuta yolunda meydana geldiğini söyledi.

Aghure, "Kazada 5'i çocuk ve 8'i kadın olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı." dedi.

Bölgeye çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar İlker Başbuğ Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Demet Şener Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Tolga Ciğerci Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Twitter Selçuk Özdağ Gelecek Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Nijerya'da trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 22:28:28. #1.15#
title