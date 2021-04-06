Son dakika haberleri... Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 11 üyesi etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri... Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 11 üyesi etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 11 üyesi etkisiz hale getirildi

Son dakika haberler... Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'a yönelik operasyonda 11 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'a yönelik operasyonda 11 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Adını vermek istemeyen askeri yetkili, yerel basına yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletine bağlı Gwoza bölgelerinde Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Yetkili, operasyonda 11 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü kaydederek, çok sayıda teröristin de yaralanarak kaçtığını, teröristlere ait silah, motosiklet ve önemli mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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