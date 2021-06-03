Son dakika haberleri: Nijerya'da silahlı saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Nijerya'da silahlı saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Nijerya'da silahlı saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna ve Katsina eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna ve Katsina eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin, eyaletin Goska bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti. Aruwan, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Silahlı kişilerin Katsina eyaletine bağlı Zandam köyünde düzenlediği saldırıda aralarında 1 polisin de bulunduğu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgeler, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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