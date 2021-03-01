Son dakika haberleri | Nijerya'da silahlı saldırılar: 17 ölü
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Son dakika haberleri | Nijerya'da silahlı saldırılar: 17 ölü

01.03.2021 18:41 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:44
Son dakika haberleri | Nijerya'da silahlı saldırılar: 17 ölü

Son dakika gündem haberi: Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna ve Sokoto eyaletlerinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna ve Sokoto eyaletlerinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı saldırganların eyaletin farklı bölgelerinde saldırılar düzenlediğini belirtti.

Aruwan, saldırılarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Öte yandan, yerel basında yer alan haberlere göre, Sokoto eyaletine bağlı Amarawa köyüne gelen motosikletli silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda ise 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sokoto Emniyet Müdürü Kamaldeen Okunlola, saldırıyı doğruladı, ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak iki gün önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 19 kişi öldürülmüştü.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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