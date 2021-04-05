Son dakika haberleri! Nijerya'da silahlı kişilerin cezaevine saldırısında yüzlerce mahkum firar etti
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Son dakika haberleri! Nijerya'da silahlı kişilerin cezaevine saldırısında yüzlerce mahkum firar etti

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Nijerya'da silahlı kişilerin cezaevine saldırısında yüzlerce mahkum firar etti

Son dakika haber... Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde silahlı kişilerin bir cezaevine düzenlediği saldırıda yüzlerce mahkumun firar ettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde silahlı kişilerin bir cezaevine düzenlediği saldırıda yüzlerce mahkumun firar ettiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, kimliği bilinmeyen silahlı kişilerin, İmo eyaletinin başkenti Owerri'deki cezaevine düzenlediği saldırıda yüzlerce mahkum firar etti.

Saldırıda cezaevi ateşe verildi, çok sayıda araç yandı.

Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenliyor.

Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı.

Biafra halkının Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta, milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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