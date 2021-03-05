Son dakika haberleri... Nijerya'da silahlı çetelerin kaçırdığı 16 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin tutulan 16 kişi operasyonla kurtarıldı.

Delta Eyaleti Emniyet Müdürü Ari Muhammed Ali, yaptığı açıklamada, Delta eyaletinde silahlı çete üyelerine yönelik "Sanity Sahel" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Ali, operasyonda silahlı kişilerin rehin tuttuğu 16 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda iki silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Ali, çok sayıda çete üyesinin yaralı kaçtığını söyledi.

Ali, kaçan çete üyelerini bulmak için operasyonu sürdüğünü belirterek, çetelere ait silah, motosiklet ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini bilgisini paylaştı.

Nijerya'nın kuzeydoğusu yasa dışı silahlı çeteler nedeniyle büyük bir güvenlik kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Çeteler, fidye için insan kaçırma, soygun ve öldürme dahil birçok suça karışıyor.

Silahlı saldırıların, ülkenin en güvenli bölgesi kabul edilen kuzeybatı eyaletlerinde gerçekleşmesi dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu