Son dakika haberleri... Nijerya'da silahlı çetelerin kaçırdığı 15 kişi kurtarıldı
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Son dakika haberleri... Nijerya'da silahlı çetelerin kaçırdığı 15 kişi kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Nijerya'da silahlı çetelerin kaçırdığı 15 kişi kurtarıldı

Son dakika haberi... Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çetelerin rehin tuttuğu 15 kişi operasyonlarla kurtarıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çetelerin rehin tuttuğu 15 kişi operasyonlarla kurtarıldı.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, Kaduna eyaletine bağlı Chikun bölgesinde çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Aruwan, operasyonlarda, aralarında bir bebek ve 3 kadının bulunduğu 15 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonlarda çok sayıda çete üyesinin yaralı kaçtığını aktaran Aruwan, çetelere ait önemli mühimmatın da ele geçirildiğini bilgisini paylaştı.

Bu arada rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan ulusal basında çıkan haberlere göre, eyaletin Katarma köyünde silahlı çetelerin düzenlediği saldırıda 5 kişinin öldüğü öne sürüldü.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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