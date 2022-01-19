Son dakika haberleri: Nijerya'da silahlı çetelerce rehin alınan 24 kişi kurtarıldı

Son dakika haberlerine göre Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 24 kişinin operasyonla kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 24 kişinin operasyonla kurtarıldığı bildirildi.

Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammad Jalige, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin eyaletin Birnin Gwari bölgesinde saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.

Jalige, saldırının ardından düzenlenen operasyonda silahlı kişilerin rehin aldığı 24 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda 3 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Jalige, çetelere ait önemli mühimmatın da ele geçirildiğini belirtti.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Nijerya ordusunca eyalette geçen hafta silahlı kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 26 rehine kurtarmıştı.

Kaduna eyaletinde son bir yılda silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.