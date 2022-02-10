Son dakika haberleri! Nijerya'da silahlı çete üyesi 11 kişi idama mahkum edildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı çete üyesi 11 kişinin idama mahkum edildiği bildirildi.

Niger Eyaleti Yüksek Mahkemeden Yargıç Maimuna Abubakar, eyaletin Lavun bölgesinde yakalanan 11 kişinin idam cezasına çarptırıldığını belirtti.

Abubakar, savcının 11 kişiye yönelik suçlamaları makul şüphenin ötesinde kanıtladığını ifade etti.

Nijerya'nın kuzeyinde zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.