Son dakika haberleri: Nijerya'da polisle terör örgütü Biafra Yerli Halklarının çatışmasında 4 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Nijerya'da polisle terör örgütü Biafra Yerli Halklarının çatışmasında 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Nijerya'da polisle terör örgütü Biafra Yerli Halklarının çatışmasında 4 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Nijerya'nın güneyindeki Ebonyi eyaletinde, polis ile terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları (IPOB) arasında yaşanan çatışmada 4 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'nın güneyindeki Ebonyi eyaletinde, polis ile terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları (IPOB) arasında yaşanan çatışmada 4 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Ebonyi eyaletine bağlı Nnodo bölgesinde IPOB üyeleri, "31 Mayıs Biafra Günü" dolayısıyla düzenlediği etkinlik sırasında polisle çatıştı.

Çatışmada 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı ve çok sayıda araç ve motosiklet kundaklandı.

Nijerya'nın güneyinde son zamanlarda IPOB üyelerinin cezaevlerine düzenlediği saldırılarda 21 polis hayatını kaybetmiş, yüzlerce mahkum firar etmişti.

Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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