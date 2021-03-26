Son dakika haberleri: Nijerya'da öğrencileri kaçıran silahlı çetenin kampı imha edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri: Nijerya'da öğrencileri kaçıran silahlı çetenin kampı imha edildi

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Nijerya'da öğrencileri kaçıran silahlı çetenin kampı imha edildi

Son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen operasyonda öğrencileri kaçıran silahlı çetenin kaldığı kamp bombalandı, çok sayıda çete üyesi öldürüldü.

Vaka artışında zirvede yer alan Samsun'da 20 Afrika mutantı tespit edildi
Vaka artışında zirvede yer alan Samsun'da 20 Afrika mutantı tespit edildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen operasyonda öğrencileri kaçıran silahlı çetenin kaldığı kamp bombalandı, çok sayıda çete üyesi öldürüldü.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan yaptığı açıklamada, eyaletin Mando bölgesindeki Federal Ormancılık Mekanizasyonu Koleji'nde kaçırılan 39 öğrenciyi kurtarmak için ordunun operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda silahlı çetenin sığınakları ve kampının imha edildiğini aktaran Aruwan, çok sayıda çete üyesinin öldürüldüğünü söyledi.

Aruwan, kaçırılan 39 öğrenciyi bulmak için kurtarma operasyonlarının sürdüğünü kaydetti.

180 kişi kurtarılmıştı

Silahlı kişilerin 12 Mart'ta Federal Ormancılık Mekanizasyonu Koleji'ne düzenlediği saldırıda kaçırılan 210 kişiden, aralarında 42 kız öğrenci ve 8 öğretmenin bulunduğu 180'i kurtarılmıştı.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 3 kez okullardan öğrenciler kaçırılmış, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Muhsin Yazıcıoğlu Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Aleyna Tilki Jason Statham
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Nijerya'da öğrencileri kaçıran silahlı çetenin kampı imha edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 02:35:54. #1.14#
title