Son dakika haberleri... Nijerya'da köylere saldırı: 200 ölü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Nijerya'da köylere saldırı: 200 ölü

Son dakika haberleri... Nijerya'da köylere saldırı: 200 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı saldırganlar tarafından köylere düzenlenen saldırılarda 200 kişinin öldüğü belirtildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı saldırganlar tarafından köylere düzenlenen saldırılarda 200 kişinin öldüğü belirtildi.

Nijerya'nın kuzeyindeki Zamfara eyaletinde silahlı militanlar köylere saldırı düzenledi. Evlerin yakıldığı saldırılarda en az 200 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Cuma günü yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Salı ve Perşembe günleri arasında bölgeye yaklaşık 300 motosikletli silahlı saldırganın geldiği ve 100'den fazla kişiyi öldürdüğü belirtilmişti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kuşatma altındaki topluluklara ve diğer Nijeryalılara, hükümetin onları kaderlerine terk etmeyeceğine dair söz veriyorum, çünkü bu haydutlardan kurtulmaya her zamankinden daha fazla kararlıyız" dedi. Buhari, masum insanlara yapılan saldırıların askeri güçlerin operasyonlarına karşı yapılan çaresiz eylemler olduğunu söyledi.

Nijerya hükümeti Çarşamba günü, saldırganları terörist olarak nitelendirerek güvenlik güçlerine operasyonlarını arttırması talimatı vermiş, bölgeye binlerce asker gönderilmişti. - ABUJA

Korona olduğu halde dışarı çıktığı yetmedi, bir de doktor dövdü! Utandıran anlar kamerada

Korona olduğu halde dışarı çıktığı yetmedi, bir de doktor dövdü! Utandıran anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title