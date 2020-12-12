Son dakika haberleri: Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 72 bini geçti
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Son dakika haberleri: Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 72 bini geçti

12.12.2020 21:35 | Son Güncelleme: 12.12.2020 21:38
Son dakika haberleri: Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 72 bini geçti

Son dakika haberler: Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 72 bini geçti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 72 bini geçti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte virüs bulaşan kişi sayısı 796 artarak 72 bin 140'a çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 1190 oldu.

Hastalığa yakalanan 65 bin 722 kişinin iyileştiği ülkede, 5 bin 228 kişinin tedavisi sürüyor.

Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, salgının ikinci dalgasının ülkeyi tehdit etmeye başladığını belirtmişti.

Ehanire, hükümet nisana kadar 20 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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