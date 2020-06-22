Son dakika haberleri... Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı

Son dakika habere göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 20 bin 244'e yükseldi.

Son dakika haberleri... Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı
22.06.2020 07:25 | Son Güncelleme: 22.06.2020 07:36

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 20 bin 244'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 113 bin 575 Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi.

Vaka sayısının son 24 saatte 436 artarak 20 bin 244'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 12 kişinin daha ölmesiyle can kaybının 518'e ulaştığı, iyileşenlerin sayısının da 6 bin 879 olduğu belirtildi.

Lagos 8 bin 576, başkent Abuja 1567, Kano 1190, Oyo 912, Rivers 874 ve Edo 784 vakayla ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 309 bini aştı, 8 bin 148 kişi hayatını kaybetti.

Kıtada vaka sayısının en yüksek seyrettiği ülkeler ise Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Gana ve Cezayir olarak sıralandı.

Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmadı. Bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı dörde yükseldi; Bakan Soylu bölgede çalışmaları sürdürüyor Haber
Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı dörde yükseldi; Bakan Soylu bölgede çalışmaları sürdürüyor
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Haber
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Haber
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi Haber
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal...
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar
Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar
Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı
Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı
Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam ediyor: 12 il için uyarı
Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam ediyor: 12 il için uyarı
'En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum' diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
"En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum" diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Doğru bilene tatil hediye ediyorum' diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi eleştirdi
Doğru bilene tatil hediye ediyorum" diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi...
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Kaçak pavyon baskınında 36 kişiye 113 bin lira ceza kesildi
Kaçak pavyon baskınında 36 kişiye 113 bin lira ceza kesildi
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını...
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mahir Ünal Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Dilan Çiçek Deniz
Spor Adem Büyük Caner Erkin Bülent Uygun Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa Gaziantep Kasımpaşa Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 07:57:53. #1.15#
title