Son dakika haberleri... Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 162 bin 500'ü geçti
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Son dakika haberleri... Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 162 bin 500'ü geçti

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 162 bin 500'ü geçti

Son dakika haber... Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 162 bin 583'e çıktı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 162 bin 583'e çıktı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 7 artışla 2 bin 48'e yükseldi.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 571 artarak 162 bin 583'e çıktı.

Bugüne kadar 1 milyon 727 bin 467 testin yapıldığı Nijerya'da, virüse yakalanan 150 bin 308 kişi iyileşti.

Nijerya, Güney Afrikalı telekomünikasyon şirketi MTN ve Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programından (COVAX) toplam 4 milyon 224 bin doz AstraZeneca aşısı teslim almıştı.

Ülkede 5 Mart'ta başlatılan kitlesel Kovid-19 aşısı kampanyası kapsamında şimdiye kadar 513 bin 626 kişiye aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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