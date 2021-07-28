Son dakika haberleri | Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 479'a yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 479'a yükseldi

Son dakika haberleri | Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 479'a yükseldi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Batı Afrika ülkesi Nijerya'daki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, 479 oldu.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'daki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, 479 oldu.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezine (NCDC) göre, ocaktan bu yana ülkenin başkenti Abuja'nın yanı sıra Benue, Delta, Zamfara ve Gombe dahil 15 eyalette kolera salgını yayıldı.

Ülkede ocaktan 11 Temmuz'a kadar 19 bin 305 kişiye kolera teşhisi konuldu ve salgın nedeniyle 479 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali İhsan Su İlham Aliyev Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ Düm Tek Tek Seren Serengil
Spor Diego Aytaç Kara Fatih Terim Roger Schmidt Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 479'a yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 00:59:34. #1.16#

title