Son dakika haberleri... Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 25 kişi yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 25 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haberleri... Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 25 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue ve Niger eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 25 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue ve Niger eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 25 kişi yaşamını yitirdi.

Ado Bölge Başkanı James Oche, yerel basında yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, Benue eyaletine bağlı Ado bölgesindeki 5 köye düzenlediği saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Oche, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını, köylülerin korkudan evlerini terk ettiğini aktardı.

Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Niger eyaleti ofisinden yapılan açıklamaya göre ise silahlı kişiler Niger eyaletinin Beri bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı ve bölgedeki cezaevini kundaklandı.

Silahlı kişilerin dün Niger eyaletine bağlı Tegina bölgesindeki bir medreseye düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla öğrenci kaçırılmıştı.

Niger Eyalet Valisi Abubakar Sani Bello, eyalette artan saldırıların kriz seviyesine ulaştığını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Nijerya'da medreseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 100'den fazla öğrenci kaçırıldı
Nijerya'da medreseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 100'den fazla öğrenci kaçırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Mustafa Varank Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Demet Evgar Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Enes Ünal Abdullah Avcı Merih Demiral Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 25 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 17:42:35. #1.16#

title