Nijerya'da dün kaçırılan 84 çocuk kurtarıldı
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Nijerya'da dün kaçırılan 84 çocuk kurtarıldı

20.12.2020 18:46 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:51
Nijerya'da dün kaçırılan 84 çocuk kurtarıldı

Nijerya polisi, Katsina eyaletindeki Manhuta köyünden kaçırılan 84 çocuğun kurtarıldığını duyurdu.

Nijerya polisi, Katsina eyaletindeki Manhuta köyünden kaçırılan 84 çocuğun kurtarıldığını duyurdu.

Nijerya'da toplu kaçırma olayları devam ediyor. Katsina eyaletinde bulunan Manhuta köyünde dün 84 çocuk, dini bir törene katıldıktan sonra evlerine döndükleri sırada silahlı saldırganlar tarafından kaçırılmıştı. Nijerya polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırganlar ve güvenlik güçleri arasında çıkan silahlı çatışmanın ardından 84 çocuğun kurtarıldığı aktarıldı. Polis, kaçırılan çocukların yaklaşık 80'inin Hizburrahim İslamiyya adlı bir İslami okulun öğrencileri olduğunu açıklarken, saldırganların yakınlardaki Danbaure köyünden de 12 ineği çaldığını ifade etti.

Polis, saldırganların kimliğini henüz açıklamazken, saldırganları sadece "haydut" olarak nitelendirdi.

Öte yandan Katsina eyaletinde 8 gün içinde ikinci toplu kaçırma olayı yaşandı. Terör örgütü Boko Haram 12 Aralık'ta Kankara ilçesinde bulunan bir yatılı okuldan 333 öğrenci kaçırmış ardından cuma günü öğrencileri serbest bırakmıştı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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