Son dakika haberleri... Nijerya'da Boko Haram saldırısında 8 kişi öldü
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Son dakika haberleri... Nijerya'da Boko Haram saldırısında 8 kişi öldü

Son dakika haberleri... Nijerya'da Boko Haram saldırısında 8 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın askeri üsse düzenlediği saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın askeri üsse düzenlediği saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, terör örgütü Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Ajiri bölgesindeki askeri üsse saldırı düzenlendi.

Saldırıda biri asker 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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