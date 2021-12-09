Son dakika haberleri | Nijerya'da Boko Haram'ın kaçırdığı 20 polis kurtarıldı - Haberler
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Son dakika haberleri | Nijerya'da Boko Haram'ın kaçırdığı 20 polis kurtarıldı

Son dakika haberleri | Nijerya'da Boko Haram'ın kaçırdığı 20 polis kurtarıldı
AA / Adam Abu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın kaçırdığı 20 polis, operasyonla kurtarıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın kaçırdığı 20 polis, operasyonla kurtarıldı.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, yaptığı açıklamada, Yobe eyaletine bağlı Buni Yadi bölgesinde Boko Haram'a karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

Onyeuko, operasyonda Boko Haram'ın kaçırdığı 20 polisin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda çok sayıda teröristin yaralı olarak kaçtığını aktaran Onyeuko, çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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