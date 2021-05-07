Son dakika haberleri: Nijerya'da bir cezaevine düzenlenen saldırıda 2 polis hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Nijerya'nın güneyindeki Anambra eyaletinde, silahlı kişilerin bir cezaevine daha düzenlediği saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, çok sayıda mahkum firar etti.